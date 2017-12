Explosão danifica três veículos da ONU no Kosovo Três veículos da missão administradora da ONU no Kovoso (Unmik) e um automóvel particular foram danificados nesta segunda-feira em uma explosão no centro de Pristina, a capital do Kosovo, dois dias antes do início da rodada final das negociações sobre o estatuto desta província. A explosão, que ocorreu por volta das 21h30 (18h30 de Brasília), só causou danos materiais, informou o porta-voz do Serviço Policial do Kosovo (KPS), Veton Elshani. Até o momento permanecem desconhecidos os motivos e as causas do ataque, embora a Polícia já tenha iniciado uma investigação. O primeiro-ministro do Kosovo, Agim Ceku, manifestou sua severa condenação ao ataque quando chegou ao local dos fatos. "Com atos semelhantes só ganham aqueles que se opõem à independência do Kosovo. Porém, aqueles que cometeram este ato não podem impedir o caminho do Kosovo rumo à independência, apesar de o objetivo do ataque ter sido bloquear esse processo", afirmou o premiê.