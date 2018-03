Explosão de 2 bombas em hotéis da Espanha deixam 13 feridos Duas bombas explodiram em hotéis turísticos da costa mediterrânea da Espanha, provocando ferimentos leves em 13 pessoas. As autoridades atribuíram a autoria das explosões ao grupo armado separatista basco ETA. Com minutos de diferença, as explosões ocorreram em Alicante e Benidorm. Previamente, a polícia havia desocupado a zona após uma chamada telefônica de um suposto representante do ETA, avisando o jornal basco Gara que as explosões ocorreriam às 12h30 (hora local). Entre os feridos, pelo menos quatro são policiais. Há 30 anos, o ETA desenvolve uma campanha pela independência do País Basco que já deixou mais de 800 mortos.