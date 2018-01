Explosão de bateria causa fechamento de aeroporto nos EUA Diversos terminais do Aeroporto Internacional de Los Angeles foram fechados neste sábado por conta de uma possível falha na segurança em um dos terminais e pelo que aparentemente foi a explosão de uma bateria de flash durante uma vistoria. Os dois incidentes não parecem relacionados, disse a porta-voz do FBI Cathy Viray. Viray não tinha informações sobre a falha de segurança, mas disse que o pânico no terminal internacional aparentemente surgiu quando uma bateria de lanterna explodiu enquanto era examinada por um funcionário da segurança do aeroporto. ?O indivíduo da segurança a tocou e nesse momento ela explodiu?, disse a porta-voz. Segundo ela a falha de segurança ainda não explicada ocorreu mais ou menos ao mesmo tempo, num terminal da United Airlines. Os dois incidentes impediram a decolagem de alguns vôos e que os passageiros dos vôos que chegavam deixassem seus aviões, disse Paul Turk, porta-voz da Administração Federal de Aviação.