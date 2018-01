Explosão de bomba deixa 10 feridos no Laos Uma bomba explodiu nesta segunda-feira no terminal rodoviário central de Vientiane, capital do Laos, deixando 10 pessoas feridas, informou a rádio estatal. De acordo com a emissora, nenhum suspeito foi detido até o momento, mas as autoridades locais estão em busca dos responsáveis. A rádio noticiou que ainda não se sabe quem colocou a bomba, mas a pessoa ou grupo "está em conflito com a sociedade". A emissora nada informou sobre possíveis mortes na explosão. Segundo a rádio, as dez vítimas - quatro delas em estado grave - foram socorridades em hospitais de Vientiane. Sob condição de anonimato, uma testemunha disse mais cedo que duas pessoas haviam morrido, mas não foi possível checar essa informação junto a fontes independentes.