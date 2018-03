Explosão de bomba deixa 12 mortos no Paquistão Pelo menos doze pessoas, entre elas mulheres e crianças, morreram e 30 ficaram feridas na explosão de uma bomba na noite desta quinta-feira em uma mesquita, durante uma manifestação de maioria xiita no distrito de Bhakkar, no Paquistão. A polícia suspeita de um ataque terrorista, mas ninguém reivindicou a autoria da explosão. Recentemente, o país tem presenciado o aumento da violência entre comunidades sunitas, maioria no Paquistão, com 75% da população, e xiitas, que representa em média 20% do povo paquistanês. Nos últimos dez anos, mais de 2 mil pessoas morreram no país em conseqüência da violência religiosa.