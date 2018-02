Explosão de bomba deixa pelo menos 30 mortos na Argélia Uma bomba explodiu hoje em um mercado a céu aberto nas redondezas de Argel, matando pelo menos 30 pessoas e ferindo outras 36, informou a agência de notícias oficial argelina APS. De acordo com a agência, uma segunda bomba, que explodiu no leste do país, matou uma pessoa, ao mesmo tempo em que testemunhas afirmaram que uma terceira explosão em uma praia do Mediterrâneo deixou uma criança ferida. Os ataques ocorreram no dia em que os argelinos comemoram o 40º aniversário da independência da França, conquistada depois de uma guerra sangrenta que durou sete anos. Segundo a APS, a bomba do mercado estava escondida em uma boca-de-lobo. A explosão ocorreu na cidade de Larba, 20 quilômetros a sudeste da capital, às 9h15 (horário local), quando o mercado estava repleto de pessoas, principalmente jovens. A segunda bomba explodiu em um cemitério próximo a Jijel, 200 quilômetros a leste da capital, matando uma pessoa e ferindo uma outra. A explosão ocorreu durante uma cerimônia em homenagem aos veteranos da guerra da independência. Testemunhas informaram sobre um terceiro dispositivo que explodiu em uma praia conhecia como Azur Plage, 35 quilômetros a oeste de Argel. Um garoto de cinco anos ficou levemente ferido. Autoridades não souberam informar se os atentados foram de responsabilidade de extremistas islâmicos. Os radicais muçulmanos lutam há mais de uma década para derrubar o governo militar do país.