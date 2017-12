Explosão de bomba deixa um ferido em Istambul Uma bomba de pequeno poder de destruição explodiu em um setor turístico de Istambul nesta sexta-feira e deixou uma pessoa levemente ferida, informou a imprensa local. Não há relatos referentes a danos. A bomba, projetada para causar mais barulho que estrago, explodiu no bairro de Beyazit, perto de locais turísticos no centro histórico da cidade, informou a agência de notícias Anatolia. As mesquitas de Sultanahmet e Suleymaniye, o Palácio Topkapi e a igreja Hagia Sophia estão a apenas algumas centenas de metros do local da explosão.