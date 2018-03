Explosão de bomba em Bagdá deixa 4 mortos e 22 feridos Pelo menos quatro pessoas morreram nesta terça-feira e outras 22 ficaram feridas na explosão de uma bomba em uma área do nordeste de Bagdá, informaram fontes policiais. A bomba explodiu às primeiras horas do dia quando uma patrulha da polícia circulava pela estrada Al-Qahira, disseram as mesmas fontes, que indicaram que entre os feridos há três agentes policiais. As patrulhas da polícia e do Exército iraquiano e dos EUA no Iraque são alvos freqüentes de ataques dos grupos insurgentes sunitas.