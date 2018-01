Explosão de bomba em cafeteria faz três mortos na Tailândia Pelo menos três pessoas morreram e outras nove ficaram feridas, entre elas seis soldados, na explosão de uma bomba nesta quarta-feira numa cafeteria na região muçulmana do sul da Tailândia, informou a polícia. A explosão da bomba, ativada por um telefone celular, aconteceu num estabelecimento num dos principais mercados atacadistas de Pattani, capital da província de mesmo nome, no momento em que um caminhão militar estava parado em frente ao local. O coronel da delegacia da cidade, Prasert Chanwasang, disse que os três mortos eram civis que estavam na cafeteria. Na segunda-feira, duas pessoas foram assassinadas e outras sete, entre elas dois soldados, ficaram feridas em dois ataques de rebeldes também na província de Pattani. A Tailândia anexou há um século o antigo sultanato de Pattani, na fronteira com a Malásia, atualmente dividido em três províncias: Pattani, Yala e Narathiwat. Cerca de 1.350 pessoas já morreram por causa da violência na região, desde que o movimento separatista islâmico retomou a luta armada em janeiro de 2004.