Explosão de bomba em hospital do Paquistão deixa 7 feridos Uma bomba caseira explodiu nesta quarta-feira em um hospital no sul do Paquistão, ferindo pelo menos sete pessoas, disse o chefe de polícia local, Iqbal Sarhandi. ?Era um artefato caseiro?, disse Sarhandi após as primeiras investigações e o exame feito por especialistas no hospital em Hyderabad, a cerca de 100 km ao norte da cidade portuária de Karachi. Sarhandi disse que as vítimas eram parentes de pacientes que estavam sentados em uma varanda do lado de fora de uma guarita quando a bomba explodiu. Ninguém foi preso de imediato. Nos últimos anos, a província de Sindh, no sul país, onde está Hyderabad, tem sido cenário de ataques exlosivos de terroristas.