Explosão de bomba em mercado no sul da Tailândia mata 3 pessoas

BANGCOC - Pelo menos três pessoas morreram nesta segunda-feira, 22, na Tailândia e 18 ficaram feridas após a explosão de uma bomba em um mercado na conflituosa região de maioria malaia e muçulmana do sul do país, informaram fontes oficiais.

A bomba estava escondida em uma moto que foi introduzida no mercado Pimonchai de Ialá, capital da província do mesmo nome, e foi detonada no começo da manhã.

"Há três mortos e dezoito feridos", disse à Agência Efe por telefone um porta-voz do comando militar do sul do país.

Imagens da televisão local "PBS" mostraram pilhas de escombros e toldos caídos pela explosão no interior do mercado, que foi isolado pela Polícia.

A investigação inicial faz supor que o artefato foi colocado ao lado de um ponto de venda de carne de porco e ativado à distância. /EFE