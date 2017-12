Explosão de bomba em mercado público do Paquistão Cerca de 20 pessoas ficaram feridas nesta segunda-feira na explosão de uma bomba em um mercado público em Islamabad, capital do Paquistão, anunciou hoje a polícia local. Os feridos, três deles em estado grave, foram transferidos para um hospital local. Nenhum grupo terrorista assumiu a autoria do atentado. A bomba, de fabricação caseira, estava escondida em um engradado de legumes. A explosão também destruiu um furgão e duas barracas de madeira. Depois do atentado, o mercado foi interditado. Nos últimos meses, as principais cidades do Paquistão foram vítimas de vários atentados. Autoridades paquistanesas responsabilizam a Índia pelos atentados. A Índia nega as acusações e culpa o Paquistão de patrocinar a onda de violência na região da Caxemira.