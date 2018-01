Explosão de bomba em porto indonésio fere 13 pessoas Pelo menos 13 pessoas foram feridas neste sábado, 3, pela explosão de uma bomba num terminal de transporte marítimo de Ambon, nas ilhas Molucas, que até 2002 foi palco da violência sectária entre grupos cristãos e muçulmanos. A explosão acontece depois de meses de relativa calma na região, mas seguidas invasões no mês passado pela polícia na vizinhança da ilha de Sulawesi resultou na morte de 14 militantes islâmicos. A imprensa indonésia informou que os feridos são em sua maioria empregados do terminal e passageiros que acabavam de sair de um navio no momento da explosão. Os residentes locais disseram que a explosão pode ser ouvida a dois quilômetros de distância. A polícia investiga o incidente e ainda não determinou se ele está relacionado com a violência sectária. Muçulmanos e cristãos se enfrentaram em batalhas sangrentas nas ilhas Molucas entre 1999 e 2001, que fizeram cerca de 9.000 vítimas. O acordo de paz assinado em janeiro de 2002 acabou com o conflito, mas as ilhas ainda registram confrontos esporádicos.