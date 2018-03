Explosão de bomba em shopping das Filipinas mata 8 Uma explosão dentro de um sofisticado shopping center das Filipinas matou oito pessoas e feriu ao menos 70, disseram a polícia e autoridades. Inicialmente, a polícia suspeitou que a explosão no distrito de Makati tivesse sido causada por um botijão de gás em um restaurante, mas fontes policiais declararam mais tarde ter encontrado indícios de explosivos plásticos no local. As fontes, falando em condição de manter o anonimato, disse que a bomba foi aparentemente deixada em uma oficina de conserto de celulares no Glorietta, um complexo de lojas de departamento, butiques, restaurantes e cinemas. Um alerta geral foi emitido para o resto da cidade e o aeroporto internacional, segundo autoridades. Uma reunião do Conselho de Segurança Nacional foi convocada para ocorrer ainda nesta sexta.