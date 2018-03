Explosão de bomba em trem deixa 18 feridos no Sri Lanka

Dezoito pessoas ficaram feridas neste sábado, 7, nos arredores de Colombo, devido à explosão de uma bomba lançado contra um trem de passageiros, informou em comunicado o Ministério de Defesa do Sri Lanka. Veja também: Explosão no Sri Lanka atinge ônibus e mata 20 Explosão deixa 18 feridos em trem no Sri Lanka A explosão aconteceu às 7h15 no horário local (22h15 de Brasília) na localidade de Dehiwela (cerca de dez quilômetros ao sul de Colombo), e feriu 15 homens e três mulheres. Segundo o jornal The Daily Mirror, várias testemunhas nos arredores avistaram um homem com uma bomba, e começaram a gritar, levando o homem a lançar a bomba contra o trem e fugir. Este é o segundo atentado registrado contra trens nos últimos dez dias em Dehiwela. Em 26 de maio, oito pessoas morreram e outras 73 ficaram feridas após a explosão de uma potente bomba em um vagão de um trem repleto de passageiros. A guerrilha dos Tigres de Libertação da Pátria Tâmil (LTTE) realiza freqüentes atentados contra meios de transporte no sul do país.