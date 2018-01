Explosão de bomba faz 19 mortos em Bagdá Pelo menos 19 pessoas morreram na explosão de uma bomba durante a madrugada, no bairro de Medina Sadr, ao leste de Bagdá, um dos mais movimentados e populares da cidade, informou neste sábado a polícia iraquiana. A fonte disse que a explosão aconteceu às 6h45 (23h45 de sexta-feira em Brasília) no bairro operário, perto de um ponto de ônibus. Pelo menos 58 pessoas ficaram feridas. Grupos de trabalhadores da construção costumam se reunir no local, esperando para serem contratados. Medina Sadr é um reduto das milícias de Al Mahdi, criadas pelo religioso xiita rebelde Moqtada Al Sadr. Ele é um dos mais radicais chefes da oposição às forças de ocupação lideradas pelo Exército americano.