Explosão de bomba fere 17 pessoas no sul da Tailândia Dezessete pessoas, entre elas quatro soldados, ficaram feridas nesta segunda-feira em um atentado a bomba na província Narathiwat, no sul da Tailândia. A explosão aconteceu às 10h10 (01h10 em Brasília) em frente a uma loja de motocicletas localizada no mercado do distrito de Sungai Kolok. Os responsáveis pelo ataque detonaram a bomba, escondida em uma motocicleta, por meio de um telefone celular, quando passavam os quatro militares. A violência nas províncias muçulmanas de Pattani, Yala e Narathiwat, que fizeram parte do antigo sultanato de Pattani, ressurgiu em janeiro de 2004, quando o movimento separatista islâmico respondeu com as armas ao endurecimento da política adotada pelo Governo do ex-primeiro-ministro Thaksin Shinawatra. O conflito já causou a morte de aproximadamente 1.700 pessoas.