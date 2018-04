Explosão de bomba mata 19 convidados de casamento Bomba plantada em estrada no norte do Afeganistão atingiu um miniônibus que levava convidados de um casamento e deixou 19 mortos e 16 feridos, afirmaram autoridades nesta sexta-feira. O grupo estava viajando para o distrito de Dawlat Abad, cerca de 450 quilômetros ao noroeste de Cabul. Seis crianças e sete mulheres estão entre os mortos na explosão, afirmou o chefe de polícia do distrito, Bismullah Muslimyar.