Explosão de bomba mata 3 soldados norte-americanos no Iraque Três soldados dos EUA morreram na explosão de uma bomba, por volta das 22h (hora local) desta terça-feira, na região leste de Bagdá. O exército norte-americano informou que não divulgará os nomes das vítimas até que as famílias sejam notificadas. Segundo o Departamento de Defesa dos EUA, até esta terça, 1.072 militares haviam morrido desde o início da guerra no Iraque, em março de 2003.