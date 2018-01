Explosão de bomba mata 7 soldados no Afeganistão

Segundo o porta-voz do Ministério de Defesa afegão, o general Mohammad Zahir Azimi, o veículo dos soldados foi atingido no distrito de Dilaram, na província de Farah.

Ninguém reivindicou a autoria do atentado. Nos últimos meses, porém, a organização fundamentalista islâmica Taleban tem intensificado os ataques, aproveitando-se do fato de que tropas estrangeiras deixaram o Afeganistão e transferiram a responsabilidade pela segurança do país a forças locais. Fonte: Associated Press.