Explosão de bomba mata ao menos oito civis em Bagdá Pelo menos oito civis iraquianos morreram hoje na explosão de uma bomba num bairro do leste de Bagdá. Por sua vez, a polícia informou a morte de cinco supostos insurgentes num confronto em Mossul, no norte do Iraque. A explosão em Bagdá, que feriu mais sete pessoas e causou danos em vários carros aconteceu por volta das 11 horas (4 horas de Brasília), numa estrada perto do bairro al-Nahda, no leste da capital iraquiana. Também em Bagdá, três bombas caíram perto do Ministério da Saúde, mas não há notícias de vítimas. Cinco supostos rebeldes morreram em confrontos com as forças de segurança, nesta madrugada (horário local), em bairros do noroeste de Mossul, a 400 quilômetros da capital. Segundo as fontes, outras seis pessoas foram detidas e a polícia confiscou várias armas.