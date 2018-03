Explosão de bomba mata ao menos sete no Iêmen Pelo menos sete pessoas morreram e mais de dez ficaram feridas na explosão de uma bomba lançada por um desconhecido em uma área ao sudeste de Sanaa, a capital iemenita, informou a agência oficial de notícias Saba. Segundo fontes de segurança locais citadas pela agência, o atentado ocorreu na cidade de Sumilla, e quatro das vítimas morreram imediatamente, enquanto as outras três morreram quando eram levadas a um hospital. Algumas testemunhas disseram à agência que a explosão foi causada por um homem que lançou uma bomba no mercado. Segundo a agência, as forças de segurança iemenitas dispõem de informação suficiente para capturar a pessoa responsável pelo ataque. A república do Iêmen é uma das áreas onde há mais armas entre a população, motivo pelo qual o governo de Sanaa está tentando reduzir o número de armamentos não-licenciados. Matéria atualizada às 11h15