Explosão de bomba mata dois no Líbano Pelo menos duas pessoas morreram nesta sexta-feira e outras seis ficaram feridas na explosão de uma bomba israelense que não havia detonado ao cair na localidade de Nabatiyeh, no sul do Líbano. Segundo as testemunhas, a explosão ocorreu nos arredores de Nabatiyeh e foi causada por uma bomba lançada pelo Exército israelense e que não havia explodido ao cair. As organizações humanitárias alertam que, desde o cessar das hostilidades, a população está sob perigo devido a dezenas de projéteis que caíram sobre o território libanês, mas não explodiram. O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) lançou junto a várias instituições uma campanha de informação para alertar a população dos riscos dos explosivos não-detonados. O Unicef calcula que em cada um dos mais de 30 dias de combates foram lançados "aproximadamente 2.600 projéteis - de artilharia, bombas e mísseis -" contra o Líbano, o que situaria o número de artefatos sem detonar "entre 8 mil e 9 mil". Por esse motivo, foram produzidos "dezenas de milhares de panfletos" para serem distribuídos entre os refugiados que retornam às áreas mais castigadas pelos bombardeios israelenses, acrescenta o Unicef.