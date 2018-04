Explosão de bomba mata quatro e fere seis no Iraque Quatro pessoas morreram e seis ficaram feridas nesta quinta-feira, após a explosão de uma bomba colocada na estrada, no Iraque. Entre os feridos está Abdul Karim al-Mohammadawi, um importante membro da aliança sunita Iraqiya, considerado o alvo do ataque. Ele viaja ao sul de Bagdá. Três civis e um guarda-costas foram as vítimas fatais. Al-Mohammadawi, outros três guarda-costas e dois pedestres foram os feridos, segundo informantes do governo, que pediram anonimato.