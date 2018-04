Explosão de bomba mata seis soldados paquistaneses Um ataque a bomba matou hoje seis soldados paquistaneses na região tribal do noroeste do país, o terceiro episódio desse tipo desta semana. A série de assassinatos de forças paramilitares em áreas tribais ocorre após uma relativa diminuição da violência, durante o período no qual o Exército e o governo se concentraram em ajudar as 20 milhões de pessoas atingidas pelas enchentes que assolaram o país.