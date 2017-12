Explosão de bomba mata soldado americano em Bagdá Um soldado americano foi morto na explosão de uma bomba quando participava de uma operação de segurança no sul de Bagdá, anunciou nesta sexta-feira o comando militar dos Estados Unidos em comunicado. Segundo a nota, a explosão da bomba, colocada numa estrada, aconteceu às 7 horas (zero hora de Brasília) de quinta-feira. O texto acrescenta que a identidade do soldado só será divulgada depois de sua família ser informada. Cerca de 2.600 soldados americanos morreram no Iraque desde abril de 2003, quando começou a invasão do país.