Explosão de bomba mata soldado americano no Iraque Um soldado americano morreu e outro foi ferido pela explosão de uma bomba junto ao seu veículo, no centro do Iraque, informou o comando militar dos Estados Unidos nesta quarta-feira. Segundo um comunicado militar, o ataque aconteceu quando a patrulha militar participava de uma operação na província de Diyala, a nordeste de Bagdá. O segundo soldado, cujo estado não foi revelado, está num hospital militar americano. Já são 2.896 os soldados que morreram no Iraque desde a ocupação do país, em 2003.