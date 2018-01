Explosão de bomba mata um e fere 20 na China Uma pessoa morreu e 20 ficaram feridas na explosão de uma bomba escondida em uma lata de lixo em uma rua de Tongren, na província de Guizhou, no sudoeste da China. Com a explosão, na quinta-feira à tarde, os vidros das janelas e vitrines nas proximidades se estilhaçaram, segundo relato de testemunhas publicados no site SINA. Um transeunte, identificado apenas pelo sobrenome, Zhang, disse ter visto corpos espalhados por todos os lados. A causa da explosão ainda está sendo investigada pela polícia.