Explosão de bomba mata um e fere dois na Tailândia Um homem morreu e duas mulheres ficaram gravemente feridas na explosão de uma bomba em um salão de karaokê de um hotel na província de Yala, no sul da Tailândia, informou a imprensa local. A explosão ocorreu no sábado à noite no Hotel Yala Rama e matou na hora o homem, causando ferimentos graves em duas empregadas do estabelecimento, segundo a Polícia local. Trata-se do último atentado ocorrido no sul do país desde que uma série de ataques com bombas ocorreu na quinta-feira, deixando dois mortos e mais de trinta feridos nas províncias de Narathiwat, Pattani e Yala, de maioria muçulmana e palco de um sangrento conflito separatista há dois anos e meio. Mais de 1.350 pessoas morreram nessas três províncias conflituosas desde que o movimento separatista islâmico retomou a luta armada, em janeiro de 2004, após uma década de pouca atividade guerrilheira.