Explosão de bomba mata uma pessoa e fere 6 Uma pessoa morreu e seis ficaram feridas nesta segunda-feira na explosão de uma bomba no centro da cidade colombiana de Neiva, 320 quilômetros a sudoeste de Bogotá, segundo informaram fontes policiais ouvidas pela rádio RCN. A polícia ainda não tem informações sobre os autores do atentado ou sobre os motivos do ataque, que ocorreu nas proximidades dos escritórios da empresa estatal de telecomunicações, a Telecom.