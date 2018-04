Explosão de bomba na Argélia deixa 9 mortos A explosão de uma bomba perto de uma usina elétrica no norte de Argélia provocou a morte de nove agentes de segurança, informaram autoridades locais e a mídia argelina nesta segunda-feira. Três pessoas ficaram feridas na explosão. Os agentes de segurança trabalhavam numa usina operada pela companhia elétrica nacional Sonelgaz nas proximidades de Ziama Mansouriah, cerca de 350 quilômetros ao leste de Argel, a capital argelina, disseram dois funcionários do governo local à Associated Press. A explosão ocorreu nos alojamentos da usina. O jornal El Watan informou que a explosão ocorreu na noite de ontem e foi precedida por disparos de morteiros contra o local, mas as fontes não confirmaram os disparos. Nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque e o governo argelino ainda não se pronunciou sobre o assunto. As informações são da Associated Press.