Explosão de bomba na Tailândia fere iraniano que a carregava

Pouco antes, houve uma explosão numa casa que o homem alugava, no bairro de Ekamai, no centro da capital, disse a porta-voz governamental Thitima Chaisaeng a jornalistas.

Um taxista contou a uma TV local que ficou levemente ferido por uma bomba que o homem jogou na frente do seu carro, antes de sair correndo.

Segundo Thitima, a polícia tentou entrar no imóvel e prender o homem depois da explosão perto do táxi, mas o suspeito tentou atirar outra bomba nos policiais. Ela, no entanto, explodiu prematuramente, arrancando uma das pernas do homem e ferindo a outra.

"A polícia controla a situação. Acredita-se que o suspeito pudesse estar armazenando mais explosivos dentro da casa", disse Thitima, acrescentando que, segundo os primeiros relatos policiais, o homem é iraniano.

Na segunda-feira, as embaixadas israelenses na Índia e na Geórgia foram alvos de ataques. Israel acusou o Irã e o grupo xiita libanês Hezbollah, ambos arqui-inimigos do Estado judeu, de envolvimento nesses ataques.

O Irã negou qualquer relação com os atentados na Índia e na Geórgia.

(Por Panarat Thepgumpanat e Sinsiri Tiwutanond)