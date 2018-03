Explosão de bomba no Afeganistão deixa 6 civis mortos Uma autoridade do governo do Afeganistão informou que uma bomba explodiu em uma estrada no sul do país e matou seis civis. Ahmad Zeerak, porta-voz da província de Helmand, afirmou que duas mulheres e quatro homens foram mortos pela explosão no distrito Nad Ali.