Explosão de bomba provoca descarrilamento de trem Uma poderosa bomba explodiu hoje na linha ferroviária de um complexo mineiro explorado por multinacionais, provocando o descarrilamento de 19 vagões desocupados. Segundo o governo do departamento (estado) de La Guajira (norte da Colômbia), os operários que viajavam na locomotiva de volta à mina, após deixarem um carregamento de carvão no porto sobre o Caribe, saíram ilesos do incidente. A explosão provocou grandes danos materiais à locomotiva e ao sistema de trilhos, acrescentaram as autoridades. Nada foi informado de imediato sobre a autoria do atentado mas, segundo a polícia, moradores da região o atribuíram aos rebeldes da Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). Em 1º de maio, outra bomba explodiu na ferrovia, descarrilando 14 vagões carregados e provocando um prejuízo calculado em US$ 8 milhões. A explosão foi reivindicada pelas Farc.