Explosão de bomba sacode cidade no Paquistão A explosão de uma bomba sacudiu nesta sexta-feira a cidade de Karachi, no Paquistão. A bomba foi colocada no 10º andar de um edifício comercial. Aparentemente não houve vítimas porque, segundo a polícia, todos os escritórios do prédio já estavam fechados na hora da explosão. O ministro do Interior, Iftikhar Ahmad, disse que não há pistas sobre quem possa ter praticado o atentado. O som da explosão foi ouvido através da cidade e uma enorme nuvem de fumaça pôde ser vista à distância. A polícia isolou a área, mas não soube informar sobre possíveis vítimas ou sobre a causa da explosão. Karachi foi palco de vários atentados terroristas recentes. Em junho de 2002, um suicida explodiu um carro bomba na frente do consulado americano na cidade, deixando 14 paquistaneses mortos. Isto aconteceu um mês depois de outro ataque suicida ter matado 11 engenheiros franceses além do terrorista.