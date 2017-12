Explosão de bombas deixam ao menos 4 feridos na Turquia Duas bombas explodiram nesta sexta-feira com pouco tempo de diferença na cidade de Adana, na Turquia, e deixaram pelo menos dois funcionários de um banco e dois policiais feridos, segundo a agência "Anatólia". Outras fontes, como a rede de televisão "CNN-Turk", afirmaram que há dez feridos, dos quais apenas dois são policiais. A primeira explosão aconteceu perto de um caixa eletrônico do banco Oyakbank, propriedade de um fundo de pensões do Exército, e deixou dois funcionários da filial feridos. Em seguida, houve uma segunda explosão, poucos minutos depois, perto de um estabelecimento de fast-food a apenas trinta metros do banco, no incidente em que dois policiais ficaram feridos. A causa das explosões ainda não está esclarecida, mas as investigações policiais avaliam uma possível ativação por controle remoto, segundo a "Anatólia". Outra filial do banco Oyakbank foi alvo na semana passada de outro ataque, que deixou quatro feridos. Na região há atividade tanto de grupos curdos que buscam independência como de organizações de esquerda radical, que já assumiram a autoria de vários ataques antes.