Explosão de bujão de gás deixa três mortos na Rússia Pelo menos três pessoas morreram e outras 15 ficaram feridas devido à explosão de um bujão de gás num quiosque em São Petersburgo. O acidente, cujas causas ainda não foram reveladas, aconteceu ontem à noite num quiosque de 16 metros quadrados. Um bujão de gás explodiu e provocou um incêndio, disse um porta-voz da prefeitura à agência Interfax. Em conseqüência da explosão, duas pessoas morreram no ato e uma terceira morreu de madrugada no hospital. Quinze pessoas ficaram feridas, das quais 13 tiveram que ser hospitalizadas com queimaduras.