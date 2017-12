Explosão de caminhão-bomba faz dois mortos na Tailândia Pelo menos duas pessoas morreram e outra ficou ferida na explosão, nesta quinta-feira, de um caminhão-bomba na localidade de Joh Airong, província de Narathiwat, no sul da Tailândia, informou uma fonte policial. Nesta região muçulmana, ultimamente, aumentaram os ataques e atentados de separatistas islâmicos. A explosão aconteceu quando o caminhão se encontrava nas proximidades da sede da prefeitura da localidade, situada a cerca de 1.200 quilômetros ao sul de Bangcoc, capital tailandesa. Os dois mortos viajavam no caminhão e eram funcionários do governo provincial. Eles iam participar de reunião mensal na prefeitura local.