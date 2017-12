Explosão de carro-bomba causa perdas milionárias na Colômbia A onda terrorista que castiga a Colômbia continuou nesta sexta-feira com a explosão de um carro-bomba em Cúcuta, a principal cidade na região fronteiriça com a Venezuela, sem deixar vítimas, mas causando perdas milionárias, segundo a polícia. O ataque ocorreu à 1h30 (hora local), quando um táxi roubado repleto de explosivos foi detonado diante de um armazém de materiais de construção. O impacto explosivo e o incêndio que se iniciou em seguida no local destruíram totalmente o edifício, informou o coronel Carlos Alberto Galán, comandante da polícia de Cúcuta. Outros dois veículos, além do táxi utilizado no atentado, foram destroçados. As perdas foram calculadas em US$ 270 mil. "Pelos antecedentes de outros atos terroristas cometidos aqui - disse Galán -, acreditamos que os autores (do atentado) sejam membros do Exército de Libertação Nacional (ELN)", que é a segunda guerrilha do país). O carro-bomba de hoje foi o segundo detonado esta semana em Cúcuta, a 390 km a noroeste da capital, Bogotá. Em Medellín, a segunda cidade da Colômbia, dois supostos rebeldes morreram quando uma potente bomba em seu poder explodiu por volta da meia-noite da quinta-feira, informou o general Leonardo Gallego, diretor da polícia local. Um deles, segundo Gallego, teve o corpo inteiramente destroçado e o outro estava sendo atendido num hospital, com graves queimaduras. Acrescentou que não foi possível estabelecer a que grupo pertencem os dois envolvidos, nem qual era seu objetivo, embora haja suspeitas de que pretendiam explodir uma torre de transmissão de eletricidade. O governo tem atribuído os cerca de 50 atentados contra torres de transmissão de energia ocorridos desde janeiro às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), a maior guerrilha do país, que lançou uma ampla ofensiva de violência em diversas zonas.