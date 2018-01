Atentado contra delegacia deixa 2 mortos e mais de 20 feridos na Turquia

MARDIN, TURQUIA - Dois policiais morreram e diversas pessoas ficaram feridas após a explosão de um carro-bomba contra uma delegacia nesta quarta-feira, 8, na cidade turca de Midyat, relatou a imprensa local, um dia após uma bomba, que tinha policiais como alvo, matar 11 pessoas em Istambul.

Fontes médicas disseram que mais de 20 pessoas, incluindo policiais e civis, ficaram feridas no ataque na Província de Mardin, que fica na fronteira com Síria e é parte da área turca com grande presença curda.

A explosão destruiu a fachada de um prédio de cinco andares, danificou outros edifícios próximos e deixou uma forte fumaça preta na área.

Confrontos ocorreram entre forças da segurança e militantes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) em Midyat após a explosão, disseram fontes da segurança. O PKK lidera uma insurgência que já dura três décadas pela autonomia curda no sudeste, e a violência cresceu desde a quebra de um acordo de cessar-fogo, há quase um ano.

Não houve reivindicação de responsabilidade pelo ataque de terça-feira em Istambul, no qual um carro-bomba destruiu um ônibus policial durante a hora do rush matinal.

A Turquia diz que o PKK - considerado por Ancara, União Europeia e EUA uma organização terrorista - possui laços ideológicos e logísticos parecidos com os de uma milícia que opera no norte da Síria. /Reuters