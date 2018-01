Explosão de carro-bomba deixa 2 mortos em Bagdá Duas pessoas morreram e pelo menos treze ficaram feridas neste domingo na explosão de um carro-bomba em uma rua comercial do centro de Bagdá, disseram fontes policiais. A explosão aconteceu às 8h30 (horário local) no bairro de Kerrada e causou danos em vários pontos comerciais e em veículos estacionados nas imediações. A explosão aconteceu um dia depois da morte de 66 pessoas em um atentado com caminhão-bomba no bairro xiita de Cidade Sadr, no leste de Bagdá, o mais violento dos últimos meses no Iraque.