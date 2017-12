Explosão de carro-bomba deixa 4 mortos em Cáli Um carro-bomba explodiu na noite desta sexta-feira no estacionamento de um hotel de Cáli, causando a morte de quatro pessoas e deixando pelo menos oito feridos, cinco dos quais em estado grave, disse Alvaro Debia, comandante do Corpo de Bombeiros. A polícia informou que dois homens levaram o carro até o estacionamento e fugiram. Nenhum grupo assumiu a autoria do atentado. A explosão ocorreu por volta das 19h20 locais (21h20 em Brasília). O Hotel Torre de Cali, de 43 andares, sofreu sérios danos na parte externa. Ali estava hospedada a delegação da equipe de futebol do Once Caldas, que jogará domingo na cidade. Segundo informações de emissoras de rádio, entre os feridos está o jogador Arnulfo Valentierra. A cerca de 200 metros do hotel funciona o comando da polícia metropolitana de Cáli.