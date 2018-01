Explosão de carro-bomba deixa cinco mortos no Iraque Pelo menos cinco iraquianos morreram e outros quinze ficaram feridos na explosão de um carro-bomba ocorrida nesta segunda-feira no centro da cidade de Baquba, cerca de 65 quilômetros ao norte de Bagdá, informaram fontes policiais. A explosão aconteceu às 10h30 (4h30 de Brasília) perto de uma estação de ônibus e um mercado de verduras em Baquba. Vários dos feridos, em sua maioria crianças, encontram-se em estado grave, segundo as fontes.