Explosão de carro-bomba deixa dois mortos em Bagdá Pelo menos duas pessoas morreram nesta quinta-feira e 10 foram feridas na explosão de um carro-bomba num bairro xiita do noroeste de Bagdá, informaram fontes policiais. A explosão aconteceu em frente a uma estação de energia do bairro al-Huriya. Seu alvo eram os guardas encarregados de proteger as instalações, acrescentaram as fontes. A insurgência intensificou seus ataques nos últimos dias no Iraque, especialmente na capital iraquiana. Na quarta-feira morreram mais de 40 pessoas, inclusive vários policiais.