Explosão de carro-bomba deixa seis feridos na Espanha Seis pessoas ficaram feridas na explosão de um carro-bomba na manhã desta sexta-feira na cidade praiana de Fuengirola, próximo a Málaga, sul da Espanha, no estacionamento do hotel As Pirâmides. Os feridos são quatro britânicos da mesma família, uma criança marroquina e um adulto espanhol. Minutos antes da explosão, a sede da DYA, serviço de ajuda das estradas, de San Sebastian, recebeu uma ligação afirmando, em nome do grupo separatista basco ETA, que este atentado iria ocorrer. O informante precisou o local, o veículo e o horário da explosão. A polícia conseguiu evacuar a área minutos antes da explosão, evitando assim um número maior de feridos. O incidente aconteceu três horas antes do início da reunião da União Européia, em Sevilha, a 240 km de Fuengirola.