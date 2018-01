Explosão de carro-bomba deixa seis mortos em Bagdá Pelo menos seis civis iraquianos morreram e outras dez pessoas ficaram feridas em mais um ataque suicida em Bagdá, na madrugada desta quinta-feira. Um carro-bomba explodiu nas proximidades do principal complexo de escritórios administrativos dos EUA no centro da cidade. Três dos feridos são soldados norte-americanos e um deles está em estado crítico. A explosão ocorreu perto de vários outros carros, que estavam estacionados. Três deles foram atingidos. O impacto da detonação foi tão grande que lançou o motor do carro-bomba a cinco metros de distância. Uma nuvem de fumaça rapidamente se formou sobre a área. O carro-bomba se incendiou após a explosão e os bombeiros foram acionados para apagar as chamas.