Explosão de carro-bomba deixa um morto no Iraque Pelo menos uma pessoa morreu e outras nove foram feridas neste sábado pela explosão de um carro-bomba numa localidade ao sul de Bagdá, informaram fontes policiais iraquianas. O atentado foi cometido pouco depois das 8h (3h de Brasília), num cruzamento de duas avenidas da cidade de al-Mahmudiya, a 30 quilômetros de Bagdá. Mahmudiya fica no "triângulo da morte", onde são freqüentes os ataques da resistência árabe sunita contra as Forças de Segurança iraquianas e as tropas da coalizão liderada pelos Estados Unidos. O atentado acontece em meio à incerteza sobre o novo plano de segurança para Bagdá. Algumas fontes afirmam que ele começará a ser implantado nos primeiros dias de fevereiro. Até agora as autoridades explicaram que, pelo plano, Bagdá será dividida em cinco zonas, cada uma administrada por um chefe militar.