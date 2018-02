Explosão de carro-bomba diante do palácio presidencial deixa 10 mortos Um carro-bomba explodiu ontem diante do palácio presidencial da capital da Somália, Mogadíscio, matando pelo menos 10 pessoas. Segundo fontes policiais , o alvo da ação eram autoridades do primeiro escalão - embora nenhuma tenha sido atingida. Um "funcionário de alto escalão das forças de segurança" não identificado teve seu carro parcialmente destruído.