Explosão de carro-bomba em Bagdá mata cinco e fere 17 Pelo menos cinco pessoas morreram e 17 foram feridas pela explosão de um carro-bomba no centro de Bagdá, nesta terça-feira, 20, informaram fontes policiais iraquianas. As fontes explicaram que o carro-bomba, que estava estacionado, explodiu perto de uma delegacia no polígono industrial de Sheikh Omar. O movimento de pessoas na área era grande no momento do atentado. A explosão também causou danos a vários edifícios e lojas. Em outro incidente, quatro iraquianos foram feridos pela explosão de uma bomba no interior de um microônibus, no sul de Bagdá. Os ataques coincidem com o quarto aniversário da invasão do Iraque pelas tropas da coalizão lideradas pelos Estados Unidos. As forças iraquianas reforçaram a segurança para tentar evitar possíveis ataques.