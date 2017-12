Explosão de carro-bomba mata 10 civis em mercado de Bagdá Pelo menos dez civis iraquianos morreram e outros sete ficaram feridos nesta quinta-feira na explosão de um carro-bomba em um mercado popular do sul de Bagdá, informaram fontes do Ministério do Interior iraquiano. As fontes disseram que o atentado foi cometido por volta das 20h (13h de Brasília) no mercado Al Chuhada do bairro Al Amin, e causou vários danos materiais em lojas comerciais. Cinco horas e meia antes, um ataque semelhante deixou sete mortos e 17 feridos na praça Al Uruba do bairro de Al Kazemiya, no norte de Bagdá, lembraram as mesmas fontes. Nesta quinta-feira, 15 pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas em ataques cometidos com três artefatos explosivos e um carro-bomba em diferentes zonas de Bagdá. Todos esses atentados foram cometidos após o Governo iraquiano e o comando militar americano anunciarem a morte do líder do braço iraquiano da organização terrorista Al-Qaeda, o jordaniano Abu Musab al-Zarqawi. Al-Zarqawi e seis de seus ajudantes morreram em um ataque aéreo americano nas proximidades da cidade iraquiana de Baquba, cerca de 65 quilômetros ao nordeste de Bagdá. Baquba é a capital da província de Diala, que junto às de Anbar e Salahedin, localizadas ao oeste e ao noroeste de Bagdá, respectivamente, são os principais redutos da resistência árabe sunita contra o Governo liderado pelo primeiro-ministro iraquiano, o xiita Nouri al-Maliki.